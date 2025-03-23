Неможливе — можливе: анонс матчу Бельгія-Україна у плей-оф Ліги націй

Сьогоднішній матч-відповідь Бельгія — Україна у плей-оф Ліги націй-2024/2025, який відбудеться в Генку на стадіоні Cegeka Arena (початок — о 21:45 за київським часом), стане третьою зустріччю суперників в історії.

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Перша гра відбулася 26 червня минулого року в німецькому Штутгарті в межах 3-го туру групового етапу фінальної частини Євро-2024 й закінчилася нульовою нічиєю.

А ось другий поєдинок ще дуже свіжий у пам’яті. Три дні тому в першій грі плей-оф ЛН команда Сергія Реброва здобула вольову перемогу з рахунком 3:1.

Нагадаємо, що у складі синьо-жовтих м’ячі на свій рахунок записали Олексій Гуцуляк, Владислав Ванат та Ілля Забарний.

У 10 останніх домашніх поєдинках збірна Бельгії, з якою наша команда сьогодні в Генку на стадіоні Cegeka Arena зійдеться в матчі-відповіді плей-оф Ліги націй-2024/2025, показала доволі суперечливий результат.

З одного боку, за цей проміжок часу «Червоні Дияволи» здобули шість перемог і двічі зіграли внічию. З іншого, дві поразки сталися в останніх домашніх зустрічах бельгійців, із Францією (1:2) та Італією (0:1).

Трансляція пройде на ОТТ-медіасервісі MEGOGO й ефірному телеканалі «MEGOGO Спорт».

Різниця забитих і пропущених м’ячів у цих 10 матчах — 21—6 на користь господарів. Але тут обов’язково слід враховувати перемоги по 5:0 над Естонією та Азербайджаном, а також розгром Люксембургу — 3:0.