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Прикарпатка Софія Волошин святкує 100-річний ювілей
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатка Софія Волошин святкує 100-річний ювілей

Автор: Олег Мамчур
23/03/2025 17:35
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Софія Волошин із Закерничного святкує 100-річчя 22 березня.

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Про це повідомили у Перегінській громаді, пише Правда.

“Сьогодні в Перегінській громаді неординарна подія. Свій столітній ювілей відзначає жителька с.Закерничне Софія Павлівна Волошин. Як годиться за християнським звичаєм, подячну молитву та за здоров’я склала ювілярка в храмі Преображення Господнього разом із родиною та друзями в рідному селі”, – йдеться у повідомленні.