Прикарпатка Софія Волошин святкує 100-річний ювілей

Софія Волошин із Закерничного святкує 100-річчя 22 березня.

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

Про це повідомили у Перегінській громаді, пише Правда.

“Сьогодні в Перегінській громаді неординарна подія. Свій столітній ювілей відзначає жителька с.Закерничне Софія Павлівна Волошин. Як годиться за християнським звичаєм, подячну молитву та за здоров’я склала ювілярка в храмі Преображення Господнього разом із родиною та друзями в рідному селі”, – йдеться у повідомленні.