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В прикарпатській поліції прокоментували обшуки в моделей 18+ з Only Fans
Диван на коліщатках в темній вітальні

В прикарпатській поліції прокоментували обшуки в моделей 18+ з Only Fans

Автор: Олег Мамчур
23/03/2025 16:58
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На початку березня у ЗМІ з’явилася інформація про нібито обшуки в українських моделей OnlyFans.

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Інформатор звернувся з інформаційними запитами як до Національної поліції області, так й до Бюро економічної безпеки, щоб з’ясувати, чи відбувались такі слідчі дії на Прикарпатті, пише Правда.

В ГУНП Франківщини повідомили: “в ході розгляду звернення установлено, що за вказаний Вами період часу (ред. увесь 2024 рік та до 15 березня 2025) працівниками слідчих підрозділів ГУНП в Івано-Франківській області обшуки в моделей “OnlyFans” не проводились”. 

Надаємо підтвердження нижче:

Only fans, моделі, обшуки, БЕБ, поліція