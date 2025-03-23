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У Івано-Франківську провели акцію на підтримку військовополонених ФОТОРЕПОРТАЖ
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Івано-Франківську провели акцію на підтримку військовополонених ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Петро Якимчук
23/03/2025 16:37
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Сьогодні, 23 березня, в Івано-Франківську близько сотні людей вийшли на мирну акцію, щоб підтримати військовополонених.

Акцію провели біля Франківського драмтеатру пише Правда ІФ

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Протест із написом #FREEAZOV на вулиці міста.
Акція на підтримку військовополонених у Івано-Франківську

Родичі, близькі друзі та побратими військових, які перебувають у полоні, вишикувалися з плакатами по обидва боки вулиці Незалежності та закликали водіїв автівок сигналити.

Протест на підтримку захисників Маріуполя, плакати на вулиці.
Дівчата з плакатами на мітингу
Люди тримають плакати на підтримку полонених
Люди тримають український прапор та плакат 'FREE AZOV'.
Людина тримає плакат з написом Free Azov.
Протестувальники тримають плакати на вулиці міста.
Люди тримають плакати на вулиці, підтримка полонених.
Люди з плакатами на акції підтримки полонених.
Жінки і дитина тримають українські прапори на акції.

Розголос дуже важливий, адже завдяки цьому вдається привернути увагу світової спільноти до військовополонених.

Протест із плакатами за звільнення захисників Азовсталі.
Протест за звільнення захисників Азовсталі, Україна.
Проукраїнський протест із плакатами в Україні
Люди тримають плакати на акції протесту.
Протест із плакатами за свободу, Україна.
Протестувальники з плакатами та українським прапором
Протестувальники з плакатами у центрі міста
Люди з плакатами на мітингу в Україні.
Люди тримають плакати на підтримку полонених
Три жінки тримають протести плакати на вулиці.
Люди тримають плакати перед будівлею з великими вікнами.
Люди тримають плакати на протесті з написами.
Люди тримають плакати на акції протесту.
Мітинг за звільнення Азовстальських захисників.
Люди тримають плакати на акції протесту.
Протест проти російського тероризму з плакатом

Щоразу акцію влаштовують у різних місцях Івано-Франківська та змінюють формат проведення.

Фоторепортаж Богдана Савлюка

Люди тримають плакати на підтримку захисників Азовсталі.
Протест зі знаками та прапором, люди на вулиці.
Група людей з плакатами на протесті
Люди з українськими прапорами на протесті біля дороги.
Люди з плакатами на вулиці підтримують військових.
Протест у підтримку Азова на вулиці.
Люди тримають плакати з написами про Азов.
Протестуючі тримають плакати і прапори України.
Протест із плакатами за звільнення військовополонених