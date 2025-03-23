У Івано-Франківську провели акцію на підтримку військовополонених ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні, 23 березня, в Івано-Франківську близько сотні людей вийшли на мирну акцію, щоб підтримати військовополонених.
Акцію провели біля Франківського драмтеатру пише Правда ІФ
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Родичі, близькі друзі та побратими військових, які перебувають у полоні, вишикувалися з плакатами по обидва боки вулиці Незалежності та закликали водіїв автівок сигналити.
Розголос дуже важливий, адже завдяки цьому вдається привернути увагу світової спільноти до військовополонених.
Щоразу акцію влаштовують у різних місцях Івано-Франківська та змінюють формат проведення.
Фоторепортаж Богдана Савлюка