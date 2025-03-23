Прокуратура через суд вимагає узаконити 20 гектарів лісів на Верховинщині

Прокурори у судовому порядку комплексно захищають землі, які були заліснені природним шляхом та не надані для ведення лісового господарства.

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Це самосійні ліси, які переважно перебувають на землях сільськогосподарського призначення і можуть бути пошкоджені чи знищені, пише Правда.

Обов’язок віднесення самосійних лісів до самозалісених ділянок та їх узаконення відповідно до передбаченої процедури покладається на органи місцевого самоврядування. Однак часто останні не приділяють належну увагу цим питанням.

Косівська окружна прокуратура пред’явила до суду позовну заяву в інтересах держави про визнання протиправною бездіяльність сільської ради та зобов’язання прийняти рішення щодо віднесення ділянок площею 20 га у Верховинському районі до самозаліснених .

У судовому порядку прокурори вимагають, щоб Зеленська сільська рада розглянула на сесії подання Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства та прийняла рішення про віднесення цих ділянок до самозалісених.