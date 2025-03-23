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У Долині відкрили оновлену медичну амбулаторію
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Долині відкрили оновлену медичну амбулаторію

Автор: Олег Мамчур
23/03/2025 15:35
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У Долині у п’ятницю, 21 березня відкрили оновлену амбулаторію №2, де отримують медичну допомогу діти не лише Долинської громади, а й сусідніх.

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Про це повідомив міський голова Іван Дирів.

“Це стало можливим завдяки міжнародному проєкту, що вкотре підтверджує високий рівень міжнародної діяльності Долинської міської ради. А ще оглянули амбулаторію №1, яку також відремонтували за кошти міжнародного проєкту”, – йдеться у повідомленні.