У Долині відкрили оновлену медичну амбулаторію

У Долині у п’ятницю, 21 березня відкрили оновлену амбулаторію №2, де отримують медичну допомогу діти не лише Долинської громади, а й сусідніх.

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Про це повідомив міський голова Іван Дирів.