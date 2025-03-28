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На війні поліг воїн з Прикарпатті Ігор Макар
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні поліг воїн з Прикарпатті Ігор Макар

Автор: Олег Мамчур
28/03/2025 13:49
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29 березня 2025 року в Більшівцівській громаді попрощаються з полеглим воїном Ігорем Макаром.

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Про це повідомили на сайті громади, передає Правда.іф.

Як ідеться у дописі, Ігор Макар народився 27 жовтня 1998 року. Жив у селі Нараївка.

Боєць загинув під час бойового завдання 24 березня 2025 року поблизу села Єлизаветівка Покровського району на Донеччині.

Парастас за полеглим воїном служитимуть о 17:00 28 березня у селі Нараївка. Похорон Ігоря Макара почнеться об 11:00 29 березня. Його поховають на сільському кладовищі.