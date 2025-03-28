На війні поліг воїн з Прикарпатті Ігор Макар

29 березня 2025 року в Більшівцівській громаді попрощаються з полеглим воїном Ігорем Макаром.
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Про це повідомили на сайті громади, передає Правда.іф.
Як ідеться у дописі, Ігор Макар народився 27 жовтня 1998 року. Жив у селі Нараївка.
Боєць загинув під час бойового завдання 24 березня 2025 року поблизу села Єлизаветівка Покровського району на Донеччині.
Парастас за полеглим воїном служитимуть о 17:00 28 березня у селі Нараївка. Похорон Ігоря Макара почнеться об 11:00 29 березня. Його поховають на сільському кладовищі.