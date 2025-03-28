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У сервісних центрах МВС запрацювала нова система Е-запису: як отримати послуги
Диван на коліщатках в темній вітальні

У сервісних центрах МВС запрацювала нова система Е-запису: як отримати послуги

Автор: Орися Корчун
28/03/2025 13:37
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Від 25 березня в усіх сервісних центрах МВС працює нова система Е-запису для отримання державних послуг. Пише Апостроф

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У пресслужбі центру розповіли як можна отримати послуги.

Так, зареєструватися на отримання послуг можливо у форматі онлайн — на 21 день вперед, або ж день у день в терміналах самообслуговування.

Фізична особа може реєструватися не більше ніж чотири рази на місяць онлайн і чотири рази на місяць у терміналі. Для юросіб встановлено ліміт у чотири реєстрації на день (онлайн) або шість на день (через термінал).

Водночас кількість згенерованих записів для реєстрації на отримання послуг залежить від навантаження на сервісний центр МВС.

Запис є індивідуальним. І якщо дані в документах не збігаються із зазначеними при реєстрації, у наданні послуги відмовлять.

“Значний акцент здійснюється на засоби захисту інформації в системі для запобігання несанкціонованому сторонньому втручанню. Зокрема передбачений захист від автоматизованих ботів”, – уточнив начальник Головного сервісного центру МВС Олександр Малиш.

Нагадаємо Начальник Головного сервісного центру МВС звільнився після розслідування журналістів