Через суд повернуть з незаконної власності ще шість ділянок у Поляниці

Прокурори Надвірнянської окружної прокуратури встановили чергові факти протиправного розпорядження землями на території села Поляниця.

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До суду пред’явлено шість позовів про витребування з незнаного володіння ділянок лісового призначення, повідомляє прокуратура області.

Йдеться про земельні ділянки загальною площею 0,75 га, які розташовані неподалік від гірськолижного курорту.

Прокурори встановили, що орган місцевого самоврядування незаконно передав ці ділянки у приватну власність, оскільки вони належать до земель лісогосподарського призначення та перебувають у постійному користуванні філії «Ворохтянське лісове господарство» державного підприємства «Ліси України».

Яремчанський міський суд відкрив провадження у справах.