В Івано-Франківську патрульні зупинили ймовірно нетверезого та без права керування водія

Патрульні склали адміністративні матеріали на ймовірно нетверезого водія, позбавленого права керування.

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Пише Правда.іф з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

Учора на вулиці Галицькій патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за технічну несправність транспортного засобу.

Під час спілкування з 38-річним водієм, поліцейські помітили в останнього ознаки сп’яніння. Від проходження огляду на стан спʼяніння водій відмовився. До того ж, чоловік позбавлений права керування транспортним засобом.

На водія патрульні склали адмінматеріали за ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння), та за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП.

До слова, за вчорашню ніч патрульні виявили 5 водіїв з ознаками спʼяніння.