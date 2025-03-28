В Івано-Франківську посмертно нагородили полеглих захисників. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні в Івано-Франківську у Меморіальному сквері пролунав Дзвін пам’яті за загиблими воїнами. Посмертно їхнім родинам передали державні нагороди.

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Пише Правда.іф

Вшанувати пам’ять воїнів до Меморіального скверу прийшли військові, духовенство, рідні полеглих бійців, представники влади та містяни. Після спільної молитви родинам загиблих військовослужбовців передали нагороди.

Детальніше у фоторепортажі:

Фото Богдана Савлюка