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На війні поліг захисник з Болехівської громади Ярослав Романюк
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні поліг захисник з Болехівської громади Ярослав Романюк

Автор: Олег Мамчур
23/03/2025 14:50
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23 березня до Болехівської громади надійшла страшна звістка — молодий захисник України, Ярослав Романюк 1992 р.н., який тривалий час вважався зниклим безвісти, виявився загиблим.

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Про це Правді повідомили в Болехівській громаді.

Ярослав Романюк був прийнятий на військову службу 31 січня 2023 року Міжгірським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки Закарпатської області.

Загинув 2 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання, повʼязаного із захистом Батьківщини, в районі  населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області в результаті мінометного обстрілу.

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