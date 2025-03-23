У Франківську помер викладач акторської майстерності Василь Юрців

Помер Василь Юрців, викладач акторської майстерності кафедри сценічного мистецтва і хореографії ПНУ.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомили на сторінці кафедри сценічного мистецтва і хореографії ПНУ імені Стефаника, пише Правда.
Випускники його трьох акторських курсів продовжують працювати в численних театрах, зніматися в кіно та викладати.
“Сьогодні театральну родину Прикарпаття сколихнула сумна новина. Пішов з життя Василь Юрців, багаторічний викладач акторської майстерності кафедри сценічного мистецтва і хореографії. Саме Василь Васильович здійснив перший в історії нашої кафедри набір студентів-акторів”, – йдеться у повідомленні.