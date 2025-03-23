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У Франківську помер викладач акторської майстерності Василь Юрців
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську помер викладач акторської майстерності Василь Юрців

Автор: Олег Мамчур
23/03/2025 14:19
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Помер Василь Юрців, викладач акторської майстерності кафедри сценічного мистецтва і хореографії ПНУ.

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Про це повідомили на сторінці кафедри сценічного мистецтва і хореографії ПНУ імені Стефаника, пише Правда.

Випускники його трьох акторських курсів продовжують працювати в численних театрах, зніматися в кіно та викладати.

“Сьогодні театральну родину Прикарпаття сколихнула сумна новина. Пішов з життя Василь Юрців, багаторічний викладач акторської майстерності кафедри сценічного мистецтва і хореографії. Саме Василь Васильович здійснив перший в історії нашої кафедри набір студентів-акторів”, – йдеться у повідомленні.

Чоловік з серйозним виразом обличчя, чорно-біла фото.