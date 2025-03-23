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На Івано-Франківщині почали сіяти сільгоспкультури
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Івано-Франківщині почали сіяти сільгоспкультури

Автор: Олег Мамчур
23/03/2025 14:07
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На Івано-Франківщині розпочалася весняна посівна кампанія. Сільгоспвиробники посіяли 1220 гектарів зернових і зернобобових культур.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Як йдеться у дописі, одними з перших в області почали засівати поля аграрії Коломийського району.

Що посіяли у Коломийському районі:

  • яру пшеницю — на 350 гектарах;
  • ярий ячмінь — на 700 гектарах;
  • овес — на 150 гектарах;
  • горох — на 20 гектарах.

Загалом прикарпатські сільгоспвиробники у 2025 році планують засіяти 377 тисяч гектарів. Під зернові культури, включаючи озимі, відведуть понад 139 тисяч гектарів землі, що становить 36,7% посівних площ.

Основні культури та площі

  • озимі зернові – 59,7 тисячі гектарів, що на 4,7 тисячі більше, ніж у 2024 році;
  • ярі зернові та зернобобові — 79,5 тисячі гектарів;
  • озимий ріпак — 21,8 тисячі гектарів, що на 3,8 тисячі більше, ніж у 2024;
  • технічні культури — 107,3 тисячі гектарів (28,2% від загальної площі).

Крім того, овочами та картоплею планують засадити 72,9 тисячі гектарів, що становить 19,4%.