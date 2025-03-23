Прикарпатська 102 бригада ТРО отримала розвідувальний комплекс “Шарк”. ФОТО

Франківський Координаційний центр Save Ukraine Now (SUN) завершив збір коштів, придбав і передав 102 окремій бригаді ТРО розвідувальний комплекс “Шарк”.

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“Акула” уже в 102 окремій бригаді територіальної оборони! Комплекс “Шарк” — станція керування, набір стартового обладнання та борт безпілотного літального апарату літакового типу — уже допомагає нашим на складному напрямку!” – повідомляють волонтери.

Щоб придбати “Шарк” для 102 бригади, волонтери оголошували збір на 5 млн 890 тисяч гривень. Але вдалося зібрати на понад мільйон гривень більше від запланованого.

Ці кошти Save Ukraine Now – SUN спрямує на придбання додаткового борта “Шарк”.