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Прикарпатська 102 бригада ТРО отримала розвідувальний комплекс "Шарк" від SUN
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатська 102 бригада ТРО отримала розвідувальний комплекс “Шарк”. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
23/03/2025 13:20
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Франківський Координаційний центр Save Ukraine Now (SUN) завершив збір коштів, придбав і передав 102 окремій бригаді ТРО розвідувальний комплекс “Шарк”.

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“Акула” уже в 102 окремій бригаді територіальної оборони! Комплекс “Шарк” — станція керування, набір стартового обладнання та борт безпілотного літального апарату літакового типу — уже допомагає нашим на складному напрямку!” – повідомляють волонтери.

Військовий з безпілотником у польових умовах
Бойовий дрон із зображенням акули на полі.

Щоб придбати “Шарк” для 102 бригади, волонтери оголошували збір на 5 млн 890 тисяч гривень. Але вдалося зібрати на понад мільйон гривень більше від запланованого.

Ці кошти Save Ukraine Now – SUN спрямує на придбання додаткового борта “Шарк”.

Дрон на зеленому полі з українськими відзнаками
Медаль і дрон на фоні поля в Україні.