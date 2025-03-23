У Коломиї “на щиті” зустріли Героя Андрія Варчука. ФОТО

Сьогодні, 23 березня, Коломийська та Печеніжинська громади на колінах зустріли загиблого Героя Андрія Варчука, який майже три роки вважався безвісти зниклим.

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Андрій Варчук народився у 1988 році в селищі Печеніжин. Брав участь в АТО. Після деякий час працював за кордоном, але з початком повномасштабного вторгнення повернувся в Україну та став на захист кордонів Батьківщини. Служив стрільцем-санітаром 10 окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”, пише Правда з посиланням на Інформатор Коломия.

З червня 2022 року вважався безвісти зниклим. Нещодавно стало відомо, що воїн загинув 13 червня 2022 року під час бою проти окупанта неподалік населеного пункту Рубівка Луганської області.

Тіло Героя повернули відповідно до порядку передачі та репарації тіл загиблих. Сьогодні, 23 березня, Коломийська громада на колінах зустріла полеглого бійця. Далі скорботний кортеж попрямував до рідного дому захисника в Печеніжин на вулицю Яршиця, 16.

Похорон Героя розпочнеться завтра, 24 березня, о 11 год. Далі похоронна процесія попрямує до церкви Святого Великомученика Димитрія Солунського ПЦУ селища Печеніжин, поховають воїна на місцевому кладовищі з військовими почестями.

Щирі співчуття рідним та близьким… Вічна та світла пам’ять Герою…