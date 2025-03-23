Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника отримав відзнаку від міжнародної ІТ-компанії

Багаторічна співпраця між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника та міжнародною ІТ-компанією SoftServe відзначена престижною нагородою.

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У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбулася урочиста зустріч керівництва навчального закладу з представниками міжнародної ІТ-компанії SoftServe, під час якої університет отримав почесну відзнаку “Золотий освітній партнер 2024”, що стала визнанням довготривалої та ефективної співпраці між освітньою установою та провідним технологічним підприємством.

На зустрічі були присутні в.о. ректора університету Ігор Цепенда, проректор з науково-педагогічної роботи Руслан Запухляк, директор Центру розробників SoftServe Любомир Ходак та керівник Центру розвитку талантів SoftServe в Івано-Франківській та Закарпатській областях Юрій Безгачнюк, які обговорили результати спільної роботи та окреслили перспективи подальшої співпраці.

“Наш університет – «Золотий освітній партнер 2024» SoftServe! Маємо чудову новину для нашої університетської спільноти: ми отримали відзнаку «Золотий освітній партнер 2024» від міжнародної ІТ-компанії SoftServe. Ця нагорода є визнанням плідної співпраці між нашим університетом та одним із найбільших ІТ-роботодавців України”, – повідомив ректор ПНУ Ігор Цепенда.

SoftServe є глобальною ІТ-компанією з українським корінням, що спеціалізується на консалтингу та наданні послуг у сфері цифрових технологій, об’єднуючи понад 10 000 співробітників, які працюють над більш ніж 900 проєктами для клієнтів зі США та Європи, маючи штаб-квартири в Україні та США, а також розгалужену мережу центрів розробки в Європі та Латинській Америці.

“Разом ми створюємо можливості для студентів: впроваджуємо інноваційні освітні програми, забезпечуємо стажування в реальних проєктах, готуємо фахівців, які мають попит у сучасному ІТ-світі. Наш університет і SoftServe об’єднує спільна мета – розвиток якісної освіти та науки в Україні”, – наголосив Ігор Цепенда під час церемонії вручення нагороди.

Варто зазначити, що неофіційна співпраця між SoftServe та Прикарпатським національним університетом розпочалася ще у 2007 році, коли було відкрито Івано-Франківський офіс компанії, а з часом партнерство набуло більш структурованого та комплексного характеру, охоплюючи різноманітні ініціативи в освітній та науковій сферах.

У рамках стратегічного партнерства з компанією SoftServe, Прикарпатський національний університет здійснює цілеспрямовані кроки для покращення освітніх програм, підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері інформаційних технологій та розвитку наукових досліджень, що дозволяє насичувати навчальний процес актуальними практичними навичками та забезпечувати студентів якісною підготовкою для успішного виходу на конкурентний ринок праці.

Під час зустрічі Ігор Цепенда висловив подяку компанії SoftServe за систематичну підтримку та вагомий внесок у розвиток університету, підкресливши, що завдяки цьому партнерству студенти отримують унікальну можливість проходити стажування в компанії, здобувати практичний досвід роботи з передовими технологіями та значно покращувати свої перспективи працевлаштування.