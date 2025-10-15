На війні помер військовий з Надвірної Михайло Сагайда

Сумна звістка сколихнула Надвірнянську громаду — під час несення військової служби помер солдат Михайло Сагайда, житель міста Надвірна.

Про це повідомив у Facebook міський голова Зіновій Андрійович.

Михайло Сагайда народився 12 квітня 1997 року. Він був люблячим сином, надійною підтримкою для рідних, друзів і побратимів. Таким щирим і відданим залишиться у пам’яті кожного, хто його знав.

«Сумно, коли з життя йдуть Герої… Сумно, коли обривається молоде життя», — написав очільник громади.

На період прибуття траурного кортежу та похоронної церемонії у Надвірнянській громаді оголошено дні жалоби. У цей час скасовано всі розважальні та масові заходи.