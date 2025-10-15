ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На війні помер військовий з Надвірної Михайло Сагайда

Автор: Олег Мамчур
Запалена свічка та молодий чоловік у кімнаті
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сумна звістка сколихнула Надвірнянську громаду — під час несення військової служби помер солдат Михайло Сагайда, житель міста Надвірна.

Про це повідомив у Facebook міський голова Зіновій Андрійович.

Михайло Сагайда народився 12 квітня 1997 року. Він був люблячим сином, надійною підтримкою для рідних, друзів і побратимів. Таким щирим і відданим залишиться у пам’яті кожного, хто його знав.

«Сумно, коли з життя йдуть Герої… Сумно, коли обривається молоде життя», — написав очільник громади.

На період прибуття траурного кортежу та похоронної церемонії у Надвірнянській громаді оголошено дні жалоби. У цей час скасовано всі розважальні та масові заходи.

Чоловік у зеленій футболці сидить у приміщенні

СХОЖІ НОВИНИ