У Брюсселі відкрили офіс представництва Яремчанської громади

У межах Європейського тижня регіонів та міст у Брюсселі відкрили офіс представництва Яремчанської територіальної громади при Комітеті регіонів Європейського Союзу.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Це — перше представництво громади з Прикарпаття на такому рівні. За словами Онищук, створення офісу є важливим кроком для посилення міжнародної співпраці, участі у програмах відновлення та залучення інвестицій у регіон.

Крім того, Яремче стало асоційованим партнером Європейського альянсу міст і регіонів з відновлення України. Цей статус відкриває додаткові можливості для співпраці з європейськими партнерами у сфері розвитку та післявоєнного відновлення.