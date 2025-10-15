ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Брюсселі відкрили офіс представництва Яремчанської громади

Автор: Олег Мамчур
У межах Європейського тижня регіонів та міст у Брюсселі відкрили офіс представництва Яремчанської територіальної громади при Комітеті регіонів Європейського Союзу.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Це — перше представництво громади з Прикарпаття на такому рівні. За словами Онищук, створення офісу є важливим кроком для посилення міжнародної співпраці, участі у програмах відновлення та залучення інвестицій у регіон.

Крім того, Яремче стало асоційованим партнером Європейського альянсу міст і регіонів з відновлення України. Цей статус відкриває додаткові можливості для співпраці з європейськими партнерами у сфері розвитку та післявоєнного відновлення.

«Пишаюся тим, що Яремче стало частиною Європейського альянсу міст і регіонів з відновлення України. Це яскраве свідчення того, що українські міста дедалі впевненіше інтегруються у європейський простір», — зазначила Світлана Онищук.

