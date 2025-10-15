Офіцерський тренд: чому студенти обирають військову кафедру ІФНТУНГ

Військова кафедра залишається актуальною і затребуваною серед студентів, а навчання на ній дає не лише звання, а й чітке розуміння дисципліни та можливість майбутньої кар’єри в силових структурах.

Про це заявив ректор ІФНТУНГ Ігор Чудик, який сам є офіцером запасу у авторські програмі ПІК “Відверто” з Оксаною Камінською.

За його словами, кафедра нині працює за державним замовленням Міністерства оборони. Один напрям — це підготовка кадрових офіцерів, які проходять повноцінне військове навчання, проживають у казармі та перебувають у постійному військовому середовищі. Тут — конкурсний набір і суворий відбір.

Інший напрям — це підготовка офіцерів запасу. Охочих тут менше, але Чудик відзначає цікаву тенденцію — все більше дівчат виявляють бажання навчатися на військовій кафедрі. Це пов’язано з тим, що військова освіта стає сучасним трендом, а наявність звання і диплому відкриває двері в силові структури.

“Це вже стиль життя. Багато студентів ідуть на військову кафедру, бо бачать приклад своїх батьків, які служать у ЗСУ чи поліції. А ще — це формує характер. Там не обговорюють накази, там їх виконують”, — наголосив Ігор Чудик.

Ректор також додав, що для нього самого військова кафедра стала важливим життєвим етапом і дала багато у плані лідерських навичок. Він закликав студентів не втрачати шанс пройти військовий вишкіл паралельно з основною освітою.