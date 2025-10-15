На Богородчанщині легковик злетів у кювет та врізався в дерево. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувалася пасажирка легковика, трапилася на Богородчанщині. За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

14 жовтня близько 5:10 на лінію «102» надійшло повідомлення про ДТП у селі Росільна, Богородчанської територіальної громади, пише Правда.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 69-річний мешканець Миколаєва, керуючи автомобілем «Nissan», проявив неуважність та не вибрав безпечної швидкості руху на заокругленій ділянці дороги, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і зіткнувся з деревом.

У результаті аварії пасажирка автомобіля, 1956 року народження, отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікувального закладу. Керманича перевірено на стан сп’яніння — він був тверезий.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.