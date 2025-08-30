На війні загинув франківець Володимир Данчишин

У понеділок, 1 вересня, в Івано-Франківській громаді попрощаються з полеглим вояком Володимиром Данчишиним.

Про це повідомили на Facebook-сторінці комунального підприємства “Міська ритуальна служба”, передає інформаційний ресурс Правда ІФ

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Володимир Данчишин народився 15 січня 1975 року. Військовий загинув 26 серпня 2025.

1 вересня о 9:00 — початок прощання з Володимиром Данчишиним у Будинку смутку на вулиці Ребета, 3 в Івано-Франківську.

Воїна поховають того ж дня на Алеї героїв в селі Чукалівка.