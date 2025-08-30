Майбутнє починається сьогодні: як ThinkGlobal допомагає підготуватися до НМТ та вступу у ВНЗ

Якісна освіта — це фундамент впевненого старту у доросле життя. Для сучасних школярів ключовим етапом стає складання Національного мультипредметного тесту, адже саме від нього залежить можливість вступити до бажаного університету. Сьогодні важливо не лише вивчати матеріал, а й робити це системно, з акцентом на практику та контроль результату.

Саме тому дистанційна школа ThinkGlobal стала вибором багатьох українських родин в Україні та за кордоном. Це не курси чи платформа з відео, а повноцінний навчальний заклад із ліцензією МОН. Тут діти навчаються з 1 по 11 клас, отримують атестат державного зразка і водночас готуються до головного іспиту шкільного життя — НМТ.

Чому ThinkGlobal вирізняється серед онлайн-шкіл

ThinkGlobal пропонує живі уроки з досвідченими вчителями, доступ до навчальної платформи з теорією й практикою та прозорий контроль знань. Класи невеликі, тому кожен учень залучений у процес, а батьки бачать повну картину: від оцінок і відвідуваності до записів уроків.

Особлива увага приділяється підготовці до НМТ. Вчителі вибудовують навчання так, щоб шкільні знання відразу закріплювались у практиці за тестовим форматом. Це дає дитині розуміння структури іспиту, допомагає відпрацювати тайм-менеджмент і зменшує хвилювання в день тесту.

Сильними сторонами програми є:

щоденна математика з поглибленим вивченням алгебри й геометрії;



англійська за міжнародними підручниками з акцентом на практику мовлення;



українська мова з постійною роботою над текстами і завданнями, подібними до НМТ;



пробні тести та розбір помилок у малих групах;



індивідуальний супровід куратора для кожної родини.

Є різні формати навчання: повний день із 3–5 уроками, «друга зміна» після обіду, адресні заняття з окремих предметів або доступ до платформи для самостійного темпу. У будь-якому варіанті дитина має доступ до сучасних матеріалів, зворотного зв’язку та контрольних точок, які дозволяють відстежувати прогрес.

Для батьків важливо, що почати можна швидко — є безоплатний тестовий тиждень, щоб ознайомитися з платформою й викладачами. Оплата гнучка, а навчання не переривається навіть у разі затримки платежів.

ThinkGlobal доводить, що онлайн-формат може бути ефективним і результативним. Тут створюють не просто комфортні умови, а реальну базу для складання НМТ та вступу у ВНЗ. Обираючи ThinkGlobal, родини інвестують у найцінніше — упевненість дитини у власних силах і стабільний освітній шлях у майбутнє.

