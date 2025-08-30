ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Якою буде погода у Франківську та області 30 серпня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода у Франківську та області 30 серпня

Автор: Петро Якимчук
30/08/2025 09:32
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Прогноз погоди на суботу, 30 серпня, року повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає Правда ІФ

По Івано-Франківську та області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Температура повітря по місту: вночі 8-10°, вдень 28-30°. По області: вночі 8-13°, вдень 26-31°. У високогір’ї Карпат: вночі 8-13°, вдень 19-24°.

Медико-метеорологічні умови 1-го типу.

Видимість на автошляхах добра.

СХОЖІ НОВИНИ