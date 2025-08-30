Якою буде погода у Франківську та області 30 серпня

Прогноз погоди на суботу, 30 серпня, року повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає Правда ІФ

По Івано-Франківську та області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря по місту: вночі 8-10°, вдень 28-30°. По області: вночі 8-13°, вдень 26-31°. У високогір’ї Карпат: вночі 8-13°, вдень 19-24°.

Медико-метеорологічні умови 1-го типу.

Видимість на автошляхах добра.