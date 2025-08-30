ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Світлана Онищук повідомила про роботу ППО на Прикарпатті
Диван на коліщатках в темній вітальні

Автор: Петро Якимчук
30/08/2025 08:56
Очільниця Івано-Франківщини розповіла про ситуацію в області після атаки російських шахедів

Уночі ворог знову завдав масованого удару по мирних містах України. На щастя, в області обійшлося без постраждалих та руйнувань, передає Правда ІФ

Дякую нашим воїнам протиповітряної оборони за захист українського неба. Закликаю не ігнорувати сигнали тривоги! Бережімо себе та близьких, – написала Онищук

Нагадаємо: Уночі Франківську громаду атакували ворожі шахеди

Карта руху шахедів та ракет по Україні.

