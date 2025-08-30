Світлана Онищук повідомила про роботу ППО на Прикарпатті

Очільниця Івано-Франківщини розповіла про ситуацію в області після атаки російських шахедів
Уночі ворог знову завдав масованого удару по мирних містах України. На щастя, в області обійшлося без постраждалих та руйнувань, передає Правда ІФ
Дякую нашим воїнам протиповітряної оборони за захист українського неба. Закликаю не ігнорувати сигнали тривоги! Бережімо себе та близьких, – написала Онищук
