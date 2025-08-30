Уночі Франківську громаду атакували ворожі шахеди

Сьогодні вночі, 30 серпня, росія вкотре завдала масованого удару по Україні. Терористи запускали ракети та дрони, пише правда ІФ
Зокрема РФ атакувала Івано-Франківщину. В Івано-Франківську було чутно вибухи. В місті працювали підрозділи протиповітряної оборони.
Про роботу ППО на Facebook-сторінці повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
“Увага! Працює протиповітряна оборона”, — написав Марцінків.
О 2:55 очільник Івано-Франківської громади, що армія РФ здійснює масовану атаку та закликав реагувати на тривогу.
Перші вибухи в Івано-Франківську пролунали о 3:11. Згодом було чутно повторний — о 3:16.
Повітряна тривога на Прикарпатті почалася о 2:49.