ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сили оборони України знищили 850 російських окупантів за минулу добу
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сили оборони України знищили 850 російських окупантів за минулу добу

Автор: Петро Якимчук
30/08/2025 08:27
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Генеральний штаб оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.25, передає правда ІФ

Втрати росії за минулу добу:

  • особового складу / personnel – близько / about 1081330 (+850) осіб / persons
  • танків / tanks – 11149 (+6) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23210 (+19) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 32172 (+47) од
  • РСЗВ / MLRS – 1476 (+0) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1213 (+0) од
  • літаків / aircraft – 422 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 54691 (+316)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3626 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 60222 (+106)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3952 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Втрати противника від 24.02.22 до 30.08.25
Втрати ворого станом на 30 серпня 2025 року

СХОЖІ НОВИНИ