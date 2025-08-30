Сили оборони України знищили 850 російських окупантів за минулу добу

Генеральний штаб оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.25, передає правда ІФ
Втрати росії за минулу добу:
- особового складу / personnel – близько / about 1081330 (+850) осіб / persons
- танків / tanks – 11149 (+6) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23210 (+19) од
- артилерійських систем / artillery systems – 32172 (+47) од
- РСЗВ / MLRS – 1476 (+0) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1213 (+0) од
- літаків / aircraft – 422 (+0) од
- гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 54691 (+316)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3626 (+0)
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
- підводні човни / submarines – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 60222 (+106)
- спеціальна техніка / special equipment – 3952 (+0)