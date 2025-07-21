На війні загинув командир гранатометного відділення Роман Волосянчук з Прикарпаття

На війні 11 липня 2025 року загинув командир гранатометного відділення Роман Волосянчук з Івано-Франківщини.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Болехівської міської ради, пише Правда.

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Роман Волосянчук народився у 1990 році у селі Задарів Чортківського району, що на Тернопільщині. Закінчив місцеву школу, згодом вчився в Івано-Франківському фаховому коледжі технологій та бізнесу на спеціальності “Комерційна діяльність”.

У 2016 році він одружився й мешкав з дружиною у селі Тисів Болехівської міської ради. Працював в українській компанії та за кордоном.

У лавах Збройних Сил України Роман Волосянчук служив з 12 квітня 2024 року. Мав звання молодшого сержанта. З 11 липня 2025 року він вважався зниклим безвісти поблизу селища Шевченко Покровського району на Донеччині, де виконував бойове завдання. Цей день вважається датою загибелі військовослужбовця.

У воїна залишилися батьки, брат, сестра, дружина та п’ятирічний син.

Романа Волосянчука поховають в його рідному селі Задарів.