Замість фронту — Тенеріфе, замість служби — бізнес із ворогом: викрито топпосадовця НАБУ

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили на веденні бізнесу в рф одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ. За матеріалами справи, високопосадовець допомагав своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з росією.

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Про це інформує СБУ.

Як встановило розслідування, він виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до рф, а саме до республіки Дагестан.

У ході досудового розслідування також встановлено, що батько посадовця НАБУ має громадянство рф, однак той не вказав цей факт під час оформлення допуску до державної таємниці, чим порушив закон.

Що стосується матері підозрюваного, то вона проживає у Києві, але отримує пенсію у так званій «днр» і публікує проросійські коментарі в соцмережах, зокрема у групах із Z-символікою. СБУ має докази, що у розмовах вона активно підтримує війну та виправдовує воєнні злочини рашистів.

За даними слідства, цей високопосадовець Бюро був у тісному контакті із народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов’язаний зі спецслужбами рф. Також перевіряється інформація щодо можливої передачі таємної інформації російським спецслужбам.

Попри те, що посадовець мав бути дислокований у м. Дніпро та відповідати за роботу у прифронтових регіонах, він майже постійно перебував у м. Київ, а також нещодавно повернувся з елітного відпочинку на острові Тенеріфе, де перебував декілька тижнів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.