На війні загинув Олег Солоненко з Косівщини

Сьогодні стало відомо про загибель на фронті російсько-української війни військовослужбовця Олега Солоненка з села Стопчатів на Івано-Франківщині.
Про це повідомляють у Яблунівській громаді, пише Правда.
“З глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого земляка, СОЛОНЕНКА Олега Петровича, 08.08.1989 року народження, жителя села Стопчатів Яблунівської територіальної громади, який віддав своє життя, захищаючи рідну землю від російського агресора”, – йдеться у повідомленні.
Про час та місце зустрічі полеглого у громаді повідомлять додатково.