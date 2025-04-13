На війні загинув прикарпатець Сергій Хріновський

13 квітня, під час виконання бойового завдання, загинув коломиянин Сергій Хріновський — воїн ракетно-артилерійського дивізіону 79-ї десантно-штурмової Таврійської бригади.

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Про це повідомив очільник Коломиї Богдан Станіславський, передає інформаційний ресурс Правда ІФ

Вся громада глибоко сумує разом із родиною та близькими загиблого захисника. Щиро співчуваємо у вашому непоправному горі. Вічна пам’ять і шана Сергієві, – написав мер