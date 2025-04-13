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На війні загинув прикарпатець Сергій Хріновський
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні загинув прикарпатець Сергій Хріновський

Автор: Петро Якимчук
13/04/2025 20:31
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Скорботна звістка прийшла в Коломийську громаду

13 квітня, під час виконання бойового завдання, загинув коломиянин Сергій Хріновський — воїн ракетно-артилерійського дивізіону 79-ї десантно-штурмової Таврійської бригади.

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Про це повідомив очільник Коломиї Богдан Станіславський, передає інформаційний ресурс Правда ІФ

Вся громада глибоко сумує разом із родиною та близькими загиблого захисника. Щиро співчуваємо у вашому непоправному горі. Вічна пам’ять і шана Сергієві, – написав мер

Про час і місце прощання буде повідомлено додатково.

Полеглий Сергій Хріновський