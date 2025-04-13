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Екзамени на водійські права проводитимуться онлайн з використанням ШІ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Екзамени на водійські права проводитимуться онлайн з використанням ШІ

Автор: Олег Мамчур
13/04/2025 21:08
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В Україні буде можливість складати онлайн іспити з теоретичної частини на водійські права. У сервісі використовуватиметься штучний інтелект.

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Про це заявив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

“Ми хочемо запустити, з міністром (очільником МВС Ігорем Клименком, – ред) погодили, досить революційну річ, спершу буде пілотування, бета-тест такий”, – розповів він, додавши, що наразі триває робота над цифровізацією центрів, які надають послуги водіям.

Федоров поінформував, що буде можливість складати онлайн екзамени на права, тести, теоретичну частину.

“Там використовується ШІ, який трекає модель поведінки, дуже цікаво. Також всі можливості отримати права, відправити поштою, ми хочемо прибрати комунікацію людей з центрами ГСЦ МВС”, – пояснив міністр.

За його словами, вже вдалось запустити частину послуг, допрацьовуються й інші.