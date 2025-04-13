В івано-франківському храмі провели дитячу Хресну Дорогу: як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ

Уже близько п’ятнадцяти років з початком великоднього посту в церкві Царя Христа УГКЦ в Івано-Франківську, на Майзлях, проводять дитячу Хресну Дорогу за участю учнів ліцею №15. Вперше такий захід відбувся за служіння ігумена отця Йосафата Фітеля.

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А щоп’ятниці у час Великого посту шість років поспіль провадять Хресну Дорогу зі спільним залученням ліцеїстів та їх педагогів, розповідає Правді.іф вчителька християнської етики та організаторка події Іванна Залеська.

“Це цінно, адже учні бачать вчителя не тільки за вчительським столом у класній кімнаті, а поруч у храмі ведучим голосом, згадують моменти Хресної Дороги і терпінь, які пройшов Христос”, – каже педагогиня.

За її словами, школярі з надзвичайною відповідальністю підходять до цієї місії, ретельно готуючись до участі в ній. Цьогоріч долучили навіть найменших – першокласників та їхніх класних керівників. Учні з кожного класу читають одну з 14 стацій, а вчителі – розважання до цих стацій.

З кожним десятиліттям Хресна Дорога за її близько 800 років існування видозмінюється. А тепер, переконана педагогиня, коли наша країна проживає свою Хресну Дорогу, це відбувається щороку.