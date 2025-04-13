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Люди стоять в церкві на богослужінні.
Диван на коліщатках в темній вітальні

В івано-франківському храмі провели дитячу Хресну Дорогу: як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Оксана Марушкевич
13/04/2025 21:23
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Уже близько п’ятнадцяти років з початком великоднього посту в церкві Царя Христа УГКЦ в Івано-Франківську, на Майзлях, проводять дитячу Хресну Дорогу за участю учнів ліцею №15. Вперше такий захід відбувся за служіння ігумена отця Йосафата Фітеля.

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А щоп’ятниці у час Великого посту шість років поспіль провадять Хресну Дорогу зі спільним залученням ліцеїстів та їх педагогів, розповідає Правді.іф вчителька християнської етики та організаторка події Іванна Залеська.

Люди в церкві під час літургії

“Це цінно, адже учні бачать вчителя не тільки за вчительським столом у класній кімнаті, а поруч у храмі ведучим голосом, згадують моменти Хресної Дороги і терпінь, які пройшов Христос”, – каже педагогиня.

За її словами, школярі з надзвичайною відповідальністю підходять до цієї місії, ретельно готуючись до участі в ній. Цьогоріч долучили навіть найменших – першокласників та їхніх класних керівників. Учні з кожного класу читають одну з 14 стацій, а вчителі – розважання до цих стацій.

Літургія у церкві з дітьми та жінками
Люди у вишиванках стоять в церкві.

З кожним десятиліттям Хресна Дорога за її близько 800 років існування видозмінюється. А тепер, переконана педагогиня, коли наша країна проживає свою Хресну Дорогу, це відбувається щороку.

Священик у церкві проводить літургію біля іконостасу.
Люди в церкві з документами в руках
Люди в церкві стоять з аркушами паперу.
Церковна процесія в храмі з дітьми та дорослими.
Церковна церемонія з парафіянами в траційних одягах

“В стінах храму Царя Христа запанувала особлива атмосфера — тиша, молитва, спокій, роздуми… Ми разом пройшли Хресну Дорогу — той шлях, який пройшов наш Спаситель, несучи на собі тягар гріхів усього людства. Це був глибокий духовний досвід, коли серця об’єдналися в єдиній молитві. Ми переживали кожну стацію — від засудження до Голгофи — з вірою, що Його жертва не була марною, а стала джерелом спасіння для кожного з нас. У кожному слові, у кожному кроці — відлуння Божої любові. У кожній молитві — наша подяка, наше прагнення бути ближчими до Нього, бути свідками Його милосердя в сучасному світі”, – ділиться враженнями після Хресної Дороги Іванна Залеська.

Люди моляться у церкві, інтер'єр декорований орнаментами.
Люди стоять у черзі в церкві, Україна.
Інтер'єр церкви, золотий іконостас, люди у храмі
Молитва в церкві перед іконами
Люди в церкві під час служби.
Служба у церкві, люди у червоних ризах
Інтер'єр української церкви з відвідувачами та іконами.