16-річний калушанин став чемпіоном України з армреслінгу

Спортсмен із Калуша Віталій Марчак здобув золоту медаль на Національному чемпіонаті України з армреслінгу.

Він увійшов до збірної України по армреслінгу, передає Правда ІФ з посиланням на міського голову Калуша Андрія Найду.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

У змаганнях серед юнаків на праву руку Віталій Марчак став найкращим серед 21 учасника у своїй ваговій категорії. Раніше спортсмен переміг на чемпіонаті Івано-Франківської області, а тепер здобув перше місце на всеукраїнському рівні.

Завдяки цьому результату Віталій увійшов до складу національної збірної з армреслінгу. Він представлятиме Україну на міжнародних змаганнях.