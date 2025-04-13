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16-річний калушанин став чемпіоном України з армреслінгу
Диван на коліщатках в темній вітальні

16-річний калушанин став чемпіоном України з армреслінгу

Автор: Петро Якимчук
13/04/2025 21:42
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Спортсмен із Калуша Віталій Марчак здобув золоту медаль на Національному чемпіонаті України з армреслінгу.

Він увійшов до збірної України по армреслінгу, передає Правда ІФ з посиланням на міського голову Калуша Андрія Найду.

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У змаганнях серед юнаків на праву руку Віталій Марчак став найкращим серед 21 учасника у своїй ваговій категорії. Раніше спортсмен переміг на чемпіонаті Івано-Франківської області, а тепер здобув перше місце на всеукраїнському рівні.

Завдяки цьому результату Віталій увійшов до складу національної збірної з армреслінгу. Він представлятиме Україну на міжнародних змаганнях.

Чемпіон з армреслінгу з трофеєм та дипломом
Віталій Марчак Калуш