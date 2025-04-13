У Франківську відбулася акція на підтримку військовополонених захисників України ФОТОРЕПОРТАЖ

У неділю, 13 квітня, у Івано-Франківську провели акцію на підтримку українських військових, котрі перебувають в російському полоні.

Дані акції проводяться щотижня. Сотні небайдужих щонеділі виходять на вулиці міста та закликають звільнити полонених, пише Правда ІФ

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Акція на підтримку полонених у Франківську на Галицькій

Сьогодні акція в підтримку військовополонених пройшла в середмісті Івано-Франківська на вулиці Галицькій.

Світлинами акції поділився франківський фотограф Олег Нетецький