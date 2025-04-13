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У Франківську відбулася акція на підтримку військовополонених захисників України ФОТОРЕПОРТАЖ
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську відбулася акція на підтримку військовополонених захисників України ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Петро Якимчук
13/04/2025 22:40
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У неділю, 13 квітня, у Івано-Франківську провели акцію на підтримку українських військових, котрі перебувають в російському полоні.

Дані акції проводяться щотижня. Сотні небайдужих щонеділі виходять на вулиці міста та закликають звільнити полонених, пише Правда ІФ

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Люди тримають плакат #FreeAzov
Акція на підтримку полонених у Франківську на Галицькій

Сьогодні акція в підтримку військовополонених пройшла в середмісті Івано-Франківська на вулиці Галицькій.

Світлинами акції поділився франківський фотограф Олег Нетецький

Люди на демонстрації з плакатами та прапором України.
Протест на українській вулиці, люди з прапорами.
Протест з плакатами на підтримку Азову.
Протест із плакатом за звільнення захисників Азовсталі.
Люди з плакатами протестують на вулиці
Автомобіль з написом "Не мовчи! Freel Azov
Жінка тримає табличку з текстом українською мовою.
Жінка з постером і наліпкою в кишені джинсів.
Люди тримають плакати на протесті підтримки полоненим.
Люди на демонстрації з плакатами у місті
Людина тримає банер із українським військовим.
Протест із плакатами на підтримку захисників Азовсталі.
Дівчина піднімає знак перед автобусом на вулиці.
Протест з українськими прапорами та знаками на дорозі.
Люди з плакатами на вуличному протесті
Люди тримають банери на підтримку українських військових.
Протест на вулиці з автомобілями
Протестувальники з плакатами біля світлофора
Протест з плакатами 'Free Azov' у місті.
Люди на вулиці з плакатами й автомобілями
Люди тримають прапор і плакати на вулиці.
Акція протесту з плакатами на вулиці
Протест проти війни на вулиці міста.
Демонстрація з прапорами та плакатами на вулиці.
Люди тримають плакати із закликами повернути захисників.