За минулу добу окупанти втратили понад 1300 орків, майже 60 артсистем та близько 20 танків

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 14.04.25
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- особового складу / personnel ‒ близько/ about 933980 (+1310) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10622 (+19) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22130 (+42) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 26222 (+59) од,
- РСЗВ / MLRS – 1362 (+0) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1130 (+2) од,
- літаків / aircraft – 370 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 32544 (+119),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3145 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 44129 (+179) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3801 (+2)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!