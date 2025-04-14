В Івано-Франківську відновили рух автотранспорту вулицею Мельника

У неділю 13 квітня, в Івано-Франківську по вулиці Мельника та Сахарова відновили рух. Там почали курсувати №6, 7 тролейбуси.

Про це повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на комунальне підприємство “Електроавтотранс”.

Рух автотранспорту вказаною вулицею був обмежений у зв’язку з ліквідацією аварійного пориву та проведенням земляних робіт. Рух на цій ділянці дороги був обмежений з 11 квітня 2025 року.