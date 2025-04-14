В Івано-Франківську закурсували автобуси до дачних масивів

Із суботи 12 квітня, в Івано-Франківську відновили спеціальні автобусні рейси до садово-городніх масивів.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.
Вже традиційно з Івано-Франківська курсуватимуть 15 маршрутів, які з’єднуватимуть вокзал та інші мікрорайони міста з дачними напрямками, зокрема: Дем’янів Лаз, Тисменицю, Угринів, Клузів, Черніїв, Крихівці, Тязів, Братківці тощо.
Вартість проїзду становитиме10 гривень. Пенсіонери та пасажири пільгових категорій зможуть користуватись транспортом безкоштовно.