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В Івано-Франківську закурсували автобуси до дачних масивів
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську закурсували автобуси до дачних масивів

Автор: Ігор Василик
14/04/2025 08:15
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Із суботи 12 квітня, в Івано-Франківську відновили спеціальні автобусні рейси до садово-городніх масивів.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.

Вже традиційно з Івано-Франківська курсуватимуть 15 маршрутів, які з’єднуватимуть вокзал та інші мікрорайони міста з дачними напрямками, зокрема: Дем’янів Лаз, Тисменицю, Угринів, Клузів, Черніїв, Крихівці, Тязів, Братківці тощо.

Вартість проїзду становитиме10 гривень. Пенсіонери та пасажири пільгових категорій зможуть користуватись транспортом безкоштовно.

Розклад автобусів Вокзал-Клузів з відправленнями.
Розклад автобусів Пасічна-Хриплин, часи відправлення.
Розклад автобусів Вокзал-Старий Лисець, часи відправлення.
Час відправлення автобусів: Вокзал, Центжів.
Розклад автобусів Вокзал-Тязів з часу відправлення.
Розклад руху автобуса Вокзал-Крихівці.
Розклад автобуса: Вокзал – Дем'янів ЛАЗ
Розклад автобусів маршрут Вокзал-Павлівка, години відправлення.
Розклад автобусів Вокзал-Чернігів.
Розклад автобуса Вокзал-Чернігів, час відправлення
Розклад руху автобуса Тисмениця - вокзал
Розклад руху автобусів ДБК - Автоливмаш - Вокзал
Розклад автобуса Вокзал-Братківці: часи відправлення.
Розклад руху автобуса вокзал-Рибне, об'їзна сади.