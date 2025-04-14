В Івано-Франківську закурсували автобуси до дачних масивів

Із суботи 12 квітня, в Івано-Франківську відновили спеціальні автобусні рейси до садово-городніх масивів.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.

Вже традиційно з Івано-Франківська курсуватимуть 15 маршрутів, які з’єднуватимуть вокзал та інші мікрорайони міста з дачними напрямками, зокрема: Дем’янів Лаз, Тисменицю, Угринів, Клузів, Черніїв, Крихівці, Тязів, Братківці тощо.

Вартість проїзду становитиме10 гривень. Пенсіонери та пасажири пільгових категорій зможуть користуватись транспортом безкоштовно.