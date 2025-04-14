Поліція розшукує двох зниклих прикарпатських підлітків

Поліція Івано-Франківської області встановлює місцезнаходження двох неповнолітніх вихованців Долинського обласного центру соціальної підтримки дітей та сімей “Теплий дім”.

Відділ ювенальної превенції розшукує неповнолітніх Грибінника Віктора та Курчука Віталія, які 13 квітня близько 20:30 год. пішли із закладу та досі місце перебування їх невідоме.

Зниклий – Грибінник Віктор Вікторович, 2009 р.н., мешканець села Турки, Коломийського району.

Прикмети: зріст 160-165 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке, темне.

Одягнений: спортивна кофта світлого кольору з надписом “ONE”, чорні спортивні штани, сірі кросівки. Мав чорну спортивну сумку через плече.

Зниклий – Курчук Віталій Володимирович, 2007 р.н., мешканець села Бистриця, Надвірнянського району.

Прикмети: зріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке, темне.

Одягнений: в чорний спортивний костюм з надписом “PUMA”, чорні кросівки.

Правоохоронці звертаються до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження неповнолітніх або надати іншу корисну інформацію, телефонувати на лінію «102» , відділ ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: