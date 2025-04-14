Стало відомо скільки прикарпатських підприємств отримали статус критично важливих

На Прикарпатті 232 підприємства мають статус критично важливих, 115 — комунальні та державні.
Про це у відповіді на інформаційний запит Суспільного повідомив заступник голови обласної військової адміністрації Вадим Созоник, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.
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З його слів, із 232 підприємств, яким надали статус критично важливих, 115 — комунальні та державні. До них належать:
- комунальні заклади медицини та соціального захисту населення;
- підприємства житлово-комунального господарства комунальної форми власності;
- телерадіокомпанії, залучені в систему оповіщення;
- місцеві пожежні охорони.
Ще 117 підприємств — приватні. Вони працюють у таких галузях:
- промисловості;
- сільського господарства;
- будівництва;
- енергетики;
- транспорту;
- освіти;
- культури;
- інформаційних технологій та комунікацій;
- торгівлі;
- комунальних послуг;
- туризму і готельно-ресторанного бізнесу.
“У визначений період 191 підприємству рішенням облдержадміністрації підтверджено статус критично важливого, 41 підприємство рішенням облдержадміністрації визнали критично важливими та 24 підприємства отримали відмову”, — написав Вадим Созоник у відповіді на інформаційний запит.
З його слів, 24 підприємства, яким відмовили у цьому статусі, не відповідали трьом або більше критеріям критичної важливості відповідно до постанови уряду № 76 від 27 січня 2023 року.