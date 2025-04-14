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Стало відомо скільки прикарпатських підприємств отримали статус критично важливих
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Стало відомо скільки прикарпатських підприємств отримали статус критично важливих

Автор: Ігор Василик
14/04/2025 08:41
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На Прикарпатті 232 підприємства мають статус критично важливих, 115 — комунальні та державні.

Про це у відповіді на інформаційний запит Суспільного повідомив заступник голови обласної військової адміністрації Вадим Созоник, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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З його слів, із 232 підприємств, яким надали статус критично важливих, 115 — комунальні та державні. До них належать:

  • комунальні заклади медицини та соціального захисту населення;
  • підприємства житлово-комунального господарства комунальної форми власності;
  • телерадіокомпанії, залучені в систему оповіщення;
  • місцеві пожежні охорони.

Ще 117 підприємств — приватні. Вони працюють у таких галузях:

  • промисловості;
  • сільського господарства;
  • будівництва;
  • енергетики;
  • транспорту;
  • освіти;
  • культури;
  • інформаційних технологій та комунікацій;
  • торгівлі;
  • комунальних послуг;
  • туризму і готельно-ресторанного бізнесу.

“У визначений період 191 підприємству рішенням облдержадміністрації підтверджено статус критично важливого, 41 підприємство рішенням облдержадміністрації визнали критично важливими та 24 підприємства отримали відмову”, — написав Вадим Созоник у відповіді на інформаційний запит.

З його слів, 24 підприємства, яким відмовили у цьому статусі, не відповідали трьом або більше критеріям критичної важливості відповідно до постанови уряду № 76 від 27 січня 2023 року.