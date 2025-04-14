Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

14 квітня – 130 років від дня народження Йосипа Гірняка (1895-1989), українського актора і режисера. Під час війни працював в Станіславському театрі (нині Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. І. Франка). Похований у США;

– 95 років від дня народження Богдана Юрківа (1930-2011), українського композитора, заслуженого працівника культури України, музичного керівника народного вокального ансамблю «Черемош», уродженця м. Івано-Франківська.

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.