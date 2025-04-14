Якою буде погода на Івано-Франківщині 14 квітня

14 квітня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують до 17° тепла. Вдень місцями — невеликий дощ.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 1-3°, вдень — 15-17° тепла.

По області вночі прогнозують 1-6°, вдень — 12-17° тепла.

У високогір’ї Карпат вночі — від 2° морозу до 3° тепла, вдень — 7-12° тепла.

Вітер — південний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра, у тумані — 600-900 метрів.