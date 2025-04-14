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На 55 році життя помер живописець і графік з Івано-Франківська Володимир Гривінський
Диван на коліщатках в темній вітальні

На 55 році життя помер живописець і графік з Івано-Франківська Володимир Гривінський

Автор: Олег Мамчур
14/04/2025 09:48
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13 квітня 2025 року на 55 році життя помер живописець і графік з Івано-Франківська, член Національної спілки художників України, учасник міжнародних виставок Володимир Гривінський.

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Про це інформують на Facebook-сторінці Спілки художників Івано-Франківська.

Володимир Гривінський народився 11 травня 1970 року в Івано-Франківську. Навчався у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, який закінчив у 1993 році. Після навчання вчителював, а з 1994 почав займатися творчістю.

Володимир був учасником міжнародних виставок мініграфіки у Барселоні та Торонто, також мав персональні — у 1995 та 2000 в Івано-Франківську й у 2007 — в Ґданську (Польща). Працював у різних техніках живопису і графіки (офорти, літографія, шовкодруки).

Твори Володимира Гривінського:

  • живопис — “Композиція” (1997), “Меланхолія” (1998), “Комерційний пейзаж” (2000), “Медуза”, “Чорне море”,”Козак Мамай” (2008);
  • шовкодруки — “Відчуття присутності-1”, “Відчуття присутності-2” (2007);
  • літографії — “Автопортрет”, “Плач Єремії”, “Пиво польське” (2007).