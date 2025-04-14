На 55 році життя помер живописець і графік з Івано-Франківська Володимир Гривінський

13 квітня 2025 року на 55 році життя помер живописець і графік з Івано-Франківська, член Національної спілки художників України, учасник міжнародних виставок Володимир Гривінський.

Про це інформують на Facebook-сторінці Спілки художників Івано-Франківська.

Володимир Гривінський народився 11 травня 1970 року в Івано-Франківську. Навчався у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, який закінчив у 1993 році. Після навчання вчителював, а з 1994 почав займатися творчістю.

Володимир був учасником міжнародних виставок мініграфіки у Барселоні та Торонто, також мав персональні — у 1995 та 2000 в Івано-Франківську й у 2007 — в Ґданську (Польща). Працював у різних техніках живопису і графіки (офорти, літографія, шовкодруки).

Твори Володимира Гривінського: