У Калуській громаді оголошено день жалоби за загиблими в Сумах

14 квітня у Калуській громаді оголошено день жалоби за загиблими мирними жителями Сум.

Про це повідомив міський голова Калуша Андрій Найда, інформує Правда.

“Із глибоким болем, сумом та обуренням у Калуській громаді сприйняли звістку про черговий варварський напад російської федерації проти мирного населення міста Суми. Нелюдів не спинив ні світлий день Вербної неділі, ні усвідомлення того, що ціляться по мирних мешканцях, дітях і людях поважного віку. Ракетні удари по центральній частині міста відібрали життя 34-х українців, із них – двох дітей. Від ворожої атаки постраждали 117 українців. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих та постраждалим внаслідок цього жахливого злочину. Поділяємо біль втрати з усією громадою міста Суми та всією Україною”,- написав мер.