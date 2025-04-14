У Коломийському районі рятувальники ліквідували пожежу двох автобусів. ФОТО

Подія трапилася в селі Орелець Снятинської територіальної громади Коломийського району. На автостоянці загорілися два автобуси.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

“12 квітня 2025 року о 16:50 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селі Орелець Снятинської територіальної громади Коломийського району. Загорілися два автобуси на території стоянки.

До місця події негайно виїхали снятинські рятувальники місцеві пожежні команди села Вовчківці та селища Заболотів”, – йдеться у дописі.