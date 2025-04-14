У Франківську американські та канадські хірурги здійснили 26 операцій для військовослужбовців і цивільного населення

З 8 по 11 квітня в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні пластичні хірурги з Канади та США спільно з українськими медиками успішно провели 26 реконструктивних операцій на обличчі для поранених військових та цивільних.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

У пацієнтів — тяжкі мінно-вибухові поранення обличчя та шиї: пошкодження орбіти ока, поранення носа та відсутність фрагментів щелепи, розповів Суспільному засновник і президент фонду “Face the Future” Пітер Адамсон.

За його словами, підготовка до місії тривала чотири місяці: консультації, перегляд знімків пацієнтів і виготовлення імплантів. До Івано-Франківська приїхали семеро лікарів та десять медсестер зі США та Канади. Разом з українськими колегами вони використали 10 імплантів, які безкоштовно для місії виготовила бельгійська компанія.

До Івано-Франківська в межах місії “Face the Future” приїхали семеро лікарів та десять медсестер зі США та Канади. Суспільне Івано-Франківськ

“Воєнні травми — непередбачувані та часто супроводжуються великою втратою тканин, таких як кістки, шкіра та м’язи. Тому наше завдання — не тільки перемістити тканини на місце, а й фактично їх замінити. Тобто, коли нам потрібно замінити кістку, яку було втрачено, ми можемо взяти її зі стегна пацієнта. Деколи ми використовуємо хрящ з ребра або титанові пацієнт-специфічні імпланти, які розроблені індивідуально для пацієнта”, — каже Пітер Адамсон.

Засновник і президент фонду “Face the Future” Пітер Адамсон. Суспільне Івано-Франківськ

Богдан Пилипів із села Олеша є військовослужбовцем 63 окремої механізованої бригади. Став на захист країни у травні 2022 року. 18 жовтня 2024 року на Лиманському напрямку внаслідок скиду з дрона отримав уламкове поранення ока, грудей, плеча та ніг.

Військовослужбовець 63 окремої механізованої бригади Богдан Пилипів. Суспільне Івано-Франківськ

“Це було зранку. Ми йшли облаштовувати бліндаж, нову позицію. Нас було троє. Буквально через пів години був скид з дрона. Перші секунди я не пам’ятаю, бо “відключився” на пару секунд. Потім просто побачив, що кровлю. Кричу побратиму, що я “трьохсотий”. Дякувати Богу, я забіг сам в окоп. Двох ми вже затягували. При евакуації я дійшов своїм ходом. На жаль, той побратим, який нас витяг, загинув через два-три тижні після того випадку”, — розповідає Богдан Пилипів.

Хірург-офтальмолог Владімір Краткій оглядає око військового. Суспільне Івано-Франківськ

Хірург-офтальмолог Владімір Краткій з Канади каже, що у бійця — зламана кістка під очницею та дефект вилиці, тож йому поставили імплант, щоб обличчя мало симетричний вигляд і він міг вільно рухати вцілілим оком. Така операція тривала дві години.

“Щоб виправити косметичний вигляд обличчя, ми повинні підняти око та виправити перелом. І робимо це за допомогою індивідуального імпланту пацієнта. Операція полягала в тому, що ми розкрили рану, знайшли перелом, витягли всі тканини, вставили під них імплант, а потім закрили. Ще однією проблемою було те, що нижня повіка була сильно витягнута вниз. І в результаті операції це було вирішено”, — розповів Владімір Краткій.

Військовослужбовець Микола Бондар. Микола Бондар

Серед пацієнтів — військовослужбовець Микола Бондар із Запорізької області. Він боронив країну під час АТО, у 2022 році знову став до лав ЗСУ. Боронив країну у складі 110 окремої бригади територіальної оборони. У червні 2024 року на Харківському напрямку отримав травми через вибух гранати. Має поранення обличчя, ноги, частково втратив зір. Микола Бондар переніс п’ять операцій. Він потребує реконструкції носа, бо не може повноцінно дихати.

Військовий Микола Бондар. Суспільне Івано-Франківськ

“Це був удар гранатою Ф-1 в обличчя. Противник підійшов до мене на 5 метрів. Я його не вбив через те, що він був у нашій формі, я не зміг його розпізнати. Коли в нього запитую: “Ти хто?” У нього вже була в руці граната. Я побачив, як він замахується. І завдав удару в обличчя. Розбило мені щелепу, ніс, травмувало праве око. А далі я побачив цю гранату на землі. Побратим прикрив її ногою, далі — вибух. Побратиму відірвало майже повністю ногу. Ногу, на жаль, врятувати не вдалося. Але, дякувати Богу і його нозі, ми залишилися обидва живі, — розповідає Микола Бондар. — З носом у мене проблема — утруднене дихання. На праву ніздрю взагалі не можу дихати”.

Хірург зі США Ентоні Бріссетт оперує воїна. Його завдання — відновити повноцінне дихання Миколі Бондарю.

Хірург зі США Ентоні Бріссетт. Суспільне Івано-Франківськ

“Ми збираємося відкрити його носову порожнину та дихальні шляхи. Тоді я зможу побачити, наскільки сильним є рубцювання всередині носа, і послаблю його. Після цього мені потрібно буде стабілізувати ніс. Є ймовірність що доведеться випрямляти носову перегородку. Ще я збираюся використати хрящ, щоб підтримати бокові стінки носа, аби уникнути його деформації. І тоді вирівняю сам ніс пацієнта для того, щоб правильно розмісти носові кістки. Я не буду використовувати пацієнт-специфічний імплант, але мені може знадобитися шкірний трансплантат”, — говорить Ентоні Бріссетт.

Микола Бондар на операційному столі. Микола Бондар

За його словами, підготовка до місії тривала чотири місяці: консультації, перегляд знімків пацієнтів і виготовлення імплантів. До Івано-Франківська приїхали семеро лікарів та десят медсестер зі США та Канади. Разом з українськими колегами вони використали 10 імплантів, які безкоштовно для місії виготовила бельгійська компанія.

Це — п’ята місія канадських та американських хірургів “Face the Future Ukraine”, яка проходить в обласній клінічній лікарні, говорить її ініціаторка Наталія Комашко. З її слів, крім цих фахівців, працюють також оториноларингологи, офтальмологи, нейрохірурги, реконструктивні хірурги та щелепно-лицеві хірурги з Івано-Франківська, Одеси, Запоріжжя та Києва. Наталія Комашко каже, що з кожним роком травми, з якими вони працюють під час місії, стають складнішими.

Хірург-офтальмолог Владімір Краткій оглядає військового. Суспільне Івано-Франківськ

“Ми всі сподіваємося, що все-таки бойові дії зупиняться і буде трошки легше, а вони стають тільки важчими. Особливістю є те, що пацієнти приїжджають із серйозними посттравматичними розладами. Це ні в яке порівняння з пацієнтами, які були на початку місії, і зараз. Дуже важко комунікувати. Нам же їх треба підібрати для місії, зібрати весь їхній анамнез, підготувати їхні документи, аналізи. Люди виснажені війною, виснажені бойовими діями. Більшість пацієнтів — це військові, які приїжджають до нас з передової. І вони хочуть туди ж і повернутися”, — розповідає Наталія Комашко.

Зі слів засновника і президента фонду “Face the Future” Пітера Адамсона, під час чотирьох минулих місій хірурги прооперували 150 пацієнтів. Крім того, провели навчальні симпозіуми для лікарів та медичних сестер. Наступну місію “Face the Future Ukraine” планують провести 26 жовтня.