На війні загинув прикарпатець Олег Крамаров

Скорботна звістка прийшла у Франківську громаду

В Івано-Франківській громаді у понеділок, 21 липня 2025 року, попрощаються з військовослужбовцем Олегом Крамаровим, котрий загаинув на війні

Про це повідомили на Facebook-сторінці комунального підприємства “Міська ритуальна служба”, передає інформаційний ресурс правда іф

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Олег Крамаров народився 9 січня 1973 року. Мав звання старшого лейтенанта.

Захисник України загинув 4 червня 2024.

21 липня о 10:00 — початок прощання з Олегом Крамаровим у Будинку смутку на вулиці Ребета, 3 в Івано-Франківську.

Воїна поховають того ж дня об 11:00 на Алеї героїв в селі Чукалівка.