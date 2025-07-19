Помер доцент Карпатського університету ім. В. Стефаника Андрій Терлецький

У четвер, 17 липня, відійшов у засвіти доцент кафедри комп’ютерної інженерії та електроніки, кандидат фізико-математичних наук Андрій Іванович ТЕРЛЕЦЬКИЙ.
Про це передає правда ІФ з посиланням на Карпатський університет
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Ми висловлюємо глибокі та щирі співчуття родині, близьким і колегам. Вічна та світла пам’ять!
Панахида відбудеться о 18 00 годині 18 липня за адресою: м. Надвірна вул. Устима Кармелюка, 5.
Чин похорону відбудеться 19 липня о 13 00 годині за тією ж адресою.
Андрій Іванович народився 25 лютого 1967 року у місті Надвірна Івано-Франківської області.
Закінчив Надвірнянську СШ №1 (1974–1984). У 1989 році здобув кваліфікацію вчителя фізики та математики, закінчивши фізико-математичний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника.
З 1989 по 1992 рік навчався в аспірантурі Інституту прикладної фізики Академії наук Республіки Молдова (м. Кишинів). У 1995 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Влияние радиационных воздействий на электрические и оптические свойства полупроводников типа A III B V» за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків.
Професійний шлях Андрій Іванович розпочав у 1992 році в Інституті прикладної фізики Академії наук Республіки Молдова (лабораторія напівпровідникових сполук), де працював до 2005 року.
З 2005 року Андрій Іванович Терлецький присвятив свою діяльність Прикарпатському національному університету імені Василя Стефаника, кафедрі комп’ютерної інженерії та електроніки. З 2012 року обіймав посаду доцента цієї кафедри, здійснював активну організаційну та науково-методичну діяльність, керував виробничою практикою студентів напряму «Комп’ютерна інженерія».
Світла пам’ять про Андрія Івановича Терлецького назавжди залишиться в серцях рідних, друзів, колег і студентів.
З глибокою пошаною, друзі, колеги та уся університетська спільнота.