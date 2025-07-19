Жителів Яремче просять обмежити споживання води

Яремчанський водоканал звернувся до жителів Яремче з проханням ощадливо споживати воду, адже через затяжні дощі є проблеми з запасами у резервуарах.
Як повідомили у водоканалі, через проливні дощі вода в річці Жонка вже другий день не очищується належним чином, передає інформаційний ресурс Правда ІФ
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
“Інфільтраційні басейни не встигають очистити великий об’єм води, тому запас чистої води в резервуарах не поповнюється. Просимо всіх мешканців використовувати воду максимально заощадливо! Не залишайте крани відкритими без потреби, обмежте використання води для технічних потреб”,- закликають у водоканалі.