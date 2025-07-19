Жителів Яремче просять обмежити споживання води



Яремчанський водоканал звернувся до жителів Яремче з проханням ощадливо споживати воду, адже через затяжні дощі є проблеми з запасами у резервуарах.

Як повідомили у водоканалі, через проливні дощі вода в річці Жонка вже другий день не очищується належним чином, передає інформаційний ресурс Правда ІФ

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