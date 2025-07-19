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На Прикарпатті оголосили штормове попередження
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті оголосили штормове попередження

Автор: Петро Якимчук
19/07/2025 12:11
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Штормове попередження!

За інформацією синоптиків, вдень 19 липня на Прикарпатті очікуються грози та пориви північно-західного вітру 15–20 м/с.

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Про це передає інформаційний ресурс Правда ІФ з покликанням на Прикарпаттяобленерго

Повідомляють про І рівень небезпечності (жовтий)

Енергетики застерігають, що у випадку виявлення обірваного проводу — не потрібно наближатися ближче ніж на 8 метрів!

 Негайно телефонуйте до кол-центру компанії: 0 800 50 40 20 (цілодобово, безкоштовно)

Енергетики працюють, аби ваші оселі залишалися зі світлом, навіть під час негоди.

Бережіть себе та своїх рідних!

Дерево нахилилося на вітрі, штормове попередження.
Штормове попередження на Прикарпатті