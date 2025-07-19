На Прикарпатті оголосили штормове попередження

Штормове попередження!
За інформацією синоптиків, вдень 19 липня на Прикарпатті очікуються грози та пориви північно-західного вітру 15–20 м/с.
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Про це передає інформаційний ресурс Правда ІФ з покликанням на Прикарпаттяобленерго
Повідомляють про І рівень небезпечності (жовтий)
Енергетики застерігають, що у випадку виявлення обірваного проводу — не потрібно наближатися ближче ніж на 8 метрів!
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Енергетики працюють, аби ваші оселі залишалися зі світлом, навіть під час негоди.
Бережіть себе та своїх рідних!