На Прикарпатті оголосили штормове попередження

Штормове попередження!

За інформацією синоптиків, вдень 19 липня на Прикарпатті очікуються грози та пориви північно-західного вітру 15–20 м/с.

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Про це передає інформаційний ресурс Правда ІФ з покликанням на Прикарпаттяобленерго

Повідомляють про І рівень небезпечності (жовтий)

Енергетики застерігають, що у випадку виявлення обірваного проводу — не потрібно наближатися ближче ніж на 8 метрів!

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Енергетики працюють, аби ваші оселі залишалися зі світлом, навіть під час негоди.

Бережіть себе та своїх рідних!